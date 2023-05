Zum Vatertag: "Lasst die Männer doch mit Bollerwagen und Bierhelm losziehen!"

Man muss die Feste feiern, wie sie gefallen

Grundsätzlich zelebriere ich jeden Anlass zum Feiern und Gefeiertwerden, zum Schenken und Beschenktwerden leidenschaftlich gern – auch die albern kommerzialisierten. Am Valentins- und Hochzeitstag erwarte ich mindestens Blumen, meinen Geburtstag plane ich über mehrere Tage und von meiner Mutter habe ich die Tradition des "dritten Weihnachtsfeiertages" übernommen (weil zwei einfach nicht reichen, das liegt ja wohl auf der Hand!). Und da sind wir schon beim Stichwort: Tradition. Jede Familie verbringt diese mehr oder weniger besonderen Tage im Jahr nun einmal anders. Als ich ein Kind war, haben wir jede Gelegenheit in dieser Hinsicht mitgenommen. Ja, wir haben sogar die (terminlich meist geratenen) Geburtstage von Haustieren in schwungvolle Partys verwandelt.

Meinen Mann hingegen kann man mit vielen Feiertags-To-dos jagen. Und ich weiß, dass schon der Valentinstag an sich und meine insgesamt ausschweifende Art, die Oster- und auch Weihnachtszeit zu bestreiten, für ihn große Kompromisse sind.

Beim Vatertag ist das Maß voll

Großzügig, wie ich bin, habe ich also beim Vatertag gesagt: "Pass auf, Schatz, ich komme dir entgegen: DIESEN Tag feiern wir nicht!" Und es wäre eine ziemlich witzige Pointe, wenn der Text hier tatsächlich enden würde.

Aber ganz so ist es dann doch nicht. Denn jetzt haltet euch fest: Auch der Muttertag wird bei uns nicht gefeiert. Also so gar nicht. Nicht einmal mit "nur Blumen und Pralinen". Noch nicht einmal mit Ausschlafen. Die selbstgebastelten Schätze meiner Kinder (über die ich mich jedes Mal riesig freue!) überreichen sie mir in der Regel direkt an dem an dem Tag, an dem sie sie aus der Kita oder Schule mit nach Hause bringen. Der Sonntag selbst hingegen ist bei uns das, was er nun einmal ist: ein Sonntag. Und würde ich nicht meine eigene Mutter an diesem Tag beschenken (und das tue ich von Herzen gern!), dann erführe ich vom Muttertag vermutlich erst in den Timelines meiner Social-Media-Kanäle. In denen sowohl für den Mutter- als auch den Vatertag der Tenor einstimmig ist: Ganz egal, wie du diese Tage feierst – es ist falsch.

Statements, die mir online immer wieder begegnen: Blumen zum Muttertag sind peinlich, denn Frauen wollen keine Pflanzen, sondern Gleichberechtigung. Sowieso ist der Gedanke, uns Müttern nur an einem einzigen Tag im Jahr zu danken, absurd, denn wir verdienen jeden Tag endlosen Dank. Den Muttertag aber gar nicht zu feiern, ist natürlich auch nicht richtig: Wenigstens dieser eine Tag steht uns doch zu! Und der Vatertag ist per se ein Unding, weil er ja sogar von Männern gefeiert wird, die noch nicht einmal Väter sind! Bollerwagen ziehend grölen sie durch die Straßen und zelebrieren sich selbst, so als sei das Mannsein Grund genug dafür, sich hochleben zu lassen. Und sowieso fehlt da jeder besinnliche Hintergrund, denn eigentlich wird ja am Vatertag die im christlichen Glauben wichtigste Rückkehr eines Sohnes zu seinem Vater gefeiert.