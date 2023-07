Keine Lust auf andere Eltern und ihre Kinder! Wenn Verabredungen nur noch nerven ...

Genau umgekehrt war es bei Raffaella: Ihr Sohn Max wollte sich unbedingt mit einem Jungen aus der Krippe treffen, zu dessen Mutter sie so gar keinen Draht hatte. Egal, wie sehr sie sich anstrengte, sie fand einfach kein gemeinsames Gesprächsthema. Da Max aber noch nicht alleine bei anderen Kindern zum Spielen bleiben wollte, blieb ihr nichts anderes übrig, als ihn zu begleiten – und von Mal zu Mal fand sie die Mutter unsympathischer. Aber weil die Jungs so schön spielten, stellte sie ihre Antipathie hintenan. Was sollte sie machen?

Pädagogin und Erziehungsberaterin Inke Hummel rät in diesem Fall: "Sich zum Beispiel an einem öffentlichen Ort wie einem Spielplatz oder im Park verabreden. An so einem Ort hat man gefühlt mehr Raum für sich und trifft vielleicht auch noch andere Erwachsene, die die Situation auflockern." Eventuell könne man ja sogar noch gute Bekannte dazu einladen.

Nicht jedes Treffen muss als Pflichttermin gesehen werden

Die Pädagogin findet es auch völlig legitim, solche Treffen nicht ständig mitzumachen: "Wenn mich das sehr stresst, muss ich da auch für mich sorgen." Dem Kind allerdings nur Absagen zu erteilen, sei auch nicht fair. Besser sei es, ihm parallel ein Angebot zu machen: "Du kannst deinen Freund in zwei Wochen wieder treffen, aber morgen passt es nicht."

Ab dem Vorschulalter kann man seinem Kind außerdem offen erklären, wieso man zu Spieltreffen nicht mitkommt, rät die Pädagogin. Natürlich ohne gemein zu werden oder den Freund abzuwerten, aber beispielsweise schon ehrlich sagen, dass man mit der Art nicht so gut klarkommt.