12 negative Veränderungen, die eintreten können, wenn du Mutter bist

Neue Situationen meistern

Plötzlich ist er da: der langersehnte Moment, dass du Mutter wirst. Alles scheint am Anfang so schön wie im Märchen zu sein, doch nach und nach schleichen sich unschöne Veränderungen im Leben ein. Welche das sein können und was du dagegen tun kannst, wir verraten es dir.