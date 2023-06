Warum sind so viele Mütter stolz darauf, eine "Wine Mom" zu sein und tagsüber zu trinken?

Die Tage, an denen ich zwischen Job und Schule und Kita und Beziehung und Alltagsbesorgungen alles stressfrei und nonchalant lächelnd gewuppt bekomme, sind verdammt selten. Die verlockende Vorstellung, sich den ein oder anderen Alltagsstress einfach lustig zu trinken, finde ich daher gar nicht mal so absurd. Und damit bin ich ganz sicher nicht allein. Im Gegenteil: Während der Pandemie hat laut Studien der Alkoholkonsum bei jeder dritten Person in Deutschland zugenommen. Vermutlich kennen viele von uns das "Was für ein Tag, ich brauch jetzt erst mal 'nen Schnaps"-Gefühl also nur zu gut. Leider! Aber das Thema verdient eine ganz andere, ernsthaftere Aufmerksamkeit als Facebook-Memes – mit denen wir uns selbst am Ende nur zur traurigen Witzfigur machen.

Ich liebe die Idee, dass wir Mütter uns gegenseitig bestärken – auch und vor allem im Nicht-perfekt-Sein. Und das gern auch in den Weiten des Internets! Es gibt wunderbare Facebook-Gruppen, in denen wir uns austauschen und einander mit eigenen Erfahrungen helfen können, in denen wir uns Mut machen und uns gegenseitig sagen können, dass es vollkommen normal ist, dass das Leben mit kleinen Kindern einfach superstressig sein kann (denn der Teil IST vollkommen normal).

Und den nächsten Post zu DIESEM Thema, den teile ich von Herzen gern mit der ganzen Welt!