1. Schon mal von einem "Working Dad" gehört?

Ich auch nicht!

Google ich "Working Mom", erscheinen 2.630.000.000 Suchergebnisse.

Google ich "Working Dad", fragt mich die Suchmaschine doch ernsthaft: "Meintest du walking dead? Nein, Google, kein Interesse an Zombie-Serien. Die Realität ist manchmal schon crazy genug. Ich meine, dass wir im Jahre 2023 immer noch von "Working Moms" sprechen müssen, als ob es sich um eine erwähnenswerte Spezies handeln würde, ist doch nun wirklich verrückt genug. Sollten Mütter, die arbeiten, die mit beiden Beinen fest Job im stehen, – ob nun Vollzeit oder Teilzeit, ganz egal! – nicht das Allernormalste der Welt sein!? Genau wie Männer, die arbeiten und Kinder haben. Das wird doch auch nicht extra betont oder thematisiert.

Also, liebe Leute: Brauchen wir für Frauen, die Kind UND Karriere wollen, wirklich noch einen Begriff? Ich finde: Klares Nein! Brauchen wir nicht. Es sei denn, wir fangen auch an von "Working Dads" zu sprechen. Dann würde ich mich ganz eventuell auch mit dem Begriff "Working Moms" anfreunden. Vielleicht.

In diesem Zusammenhang kann ich übrigens den Instagram-Account @seiten.verkehrt von Herzen empfehlen. Hier fragt sich Betreiberin Mirja in regelmäßigen Abständen: "Was passiert eigentlich, wenn wir Klischees und sexistische Muster einfach umdrehen?" Und das wollen mittlerweile fast 100.000 Follower:innen wissen. Ich auch und lasse mal diese zwei Posts für sich sprechen: