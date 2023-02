Elternzeit ist kein Urlaub – oder doch!?

Der 1. Januar 2007 war ein Meilenstein in der Familienpolitik: An diesem Tag wurde das Elterngeld eingeführt. Seitdem hat sich der eingeführt. Seitdem hat sich der Anteil der Väter, die diese Leistung in Anspruch nehmen, verdoppelt. Tatsächlich ist er aber auch heute noch ziemlich niedrig: Lediglich 43 Prozent aller Väter, nachzulesen in einer aktuellen Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BIB), stellen überhaupt einen Antrag auf Elterngeld. Die wertvollen Elternzeit-Erfahrungen, von denen unsere Väter auf der Seite vorher schwärmen, sind immer noch die Ausnahme – zumindest in Zahlen gesehen. Nur jeder zehnte Elternzeit-Papa nimmt mehr als die klassischen zwei Monate. Und die werden dann eben nicht allein genutzt, sondern oftmals, um als Familie zu verreisen. Echte Fortschritte bei der Aufteilung der Familienarbeit? Fehlanzeige. Denn Fakt ist: 98 Prozent der Mütter nehmen Elternzeit! Wird Familie heute wirklich noch so konservativ gedacht? Und ist es überhaupt verwerflich Elternzeit (auch) als Urlaub zu verstehen?