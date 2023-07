Regierung plant drastische Einsparungen beim Elterngeld: Seid ihr betroffen?

Jetzt zu den geplanten Änderungen: Das müsst ihr wissen

Der neue Bundeshaushalt für das Jahr 2024 wird bald verabschiedet. Die Regierung beabsichtigt, künftig an verschiedenen Stellen deutlich Kosten zu sparen. Diese Einsparungen der Ausgaben betrifft auch – und zwar deutlich – das Thema Elterngeld. Die Höhe des Geldes soll dabei zwar unverändert bleiben, jedoch sollen künftig nicht mehr so viele Paare wie bisher Anspruch auf Elterngeld haben wie bisher.

Was heißt das konkret?

Nun, geplant ist, die Einkommensgrenze für Paare, die Anspruch auf Elterngeld haben, von 300.000 auf 150.000 Euro zu versteuernden Jahreseinkommens zu halbieren. Von dieser Regelung betroffen wären derzeit etwa 60.000 Familien in ganz Deutschland. Ob und was sich für Alleinerziehende ändert, wurde bisher nicht abschließend geklärt. Ziel der Maßnahme ist es, im kommenden Jahr die Ausgaben im Bereich Elterngeld von ca. 290 Millionen auf knapp acht Milliarden Euro zu senken. Das berichtete der Spiegel am 03. Juni.

Für Gleichstellung "kein Glanzstück"

Kritik an den Kürzungen ließ nicht lange auf sich warten. Experten warnen vor den Auswirkungen auf Paare mit ähnlichem Einkommen. Insbesondere während der Elternzeit eines Elternteils könnte der Wegfall der Hälfte des Haushaltseinkommens zu erheblichen Schwierigkeiten führen. Wenn ein Elternteil deutlich mehr verdient als der andere, könnte es für Familien erheblich schwerer werden, die Elternzeit gerecht zwischen beiden Partnern aufzuteilen. Das wiederum würde eine ungerechte Kluft schaffen. Familienministerin Paus betitelt die Pläne vor allem mit Blick auf die Gleichstellung von Frauen als "kein Glanzstück". Ursprünglich sollte das Elterngeld nämlich vor allem sie vor finanzieller Abhängigkeit schützen und dafür sorgen, dass sich berufstätige Paare die Erziehungsarbeit besser aufteilen können. Die geplante Maßnahme wäre damit diesbezüglich ein deutlicher Rückschritt.