Ungeahnte Superkräfte, die nur alleinerziehende Mamas haben

Kreative Lösungen suchen

Hand aufs Herz: Bei aller Gleichberechtigung gibt es wohl in jeder Beziehung Aufgaben, die wir gern der oder dem anderen zuschustern. Sie macht die Steuererklärung, er schraubt die Lampen an. Er kocht, sie backt. Oder andersrum. Aber was, wenn man nach einer Trennung plötzlich all die Aufgaben, vor denen man sich immer erfolgreich gedrückt hat, selbst erledigen muss? "Ich bin super-selbstständig geworden. Ich kann sehr viel alleine meistern", so Anne Dittmann. "Ich brauche keinen Partner, um ein Regal aufzubauen oder Geld zu verdienen. Es ist bestimmt schön, einen Partner zu haben, aber ich kann meine Bedürfnisse auf andere Weise stillen." Das gilt auch für die sogenannte Familienzeit. "Mittlerweile habe ich ein Netzwerk aus Leuten, die ähnlich ticken wie ich, mit denen ich meine Sonn- oder Feiertage verbringe. Alleinerziehende brechen die Kleinfamilienkapsel auf, und viele können davon profitieren."

Unabhängigkeit feiern

Keine Frage: Eine Trennung stürzt viele Frauen in eine finanzielle Krise. Anne Dittmann weiß selbst, wie schwer es ist, als Alleinerziehende beruflich Fuß zu fassen. Der Gamechanger war bei ihr die Umstellung auf das Wechselmodell, bei dem das Kind nahezu gleichberechtigt bei beiden Elternteilen lebt. Plötzlich hatte sie wieder mehr Freiraum, um sich um ihre Karriere zu kümmern – und möchte ihr neues Lebensmodell nicht mehr missen. Sie sagt: „Wenn keine finanzielle Not besteht, stellt sich bei der Partnersuche eine Leichtigkeit ein.“ Denn plötzlich spielen Aspekte wie Job und Einkommen eines potenziellen neuen Partners keine Rolle mehr. Beim Thema Dating gilt: Alles kann, nichts muss. "Freie Abende werden plötzlich so kostbar, dass man sie nicht mit schlechten Dates verschwenden möchten."