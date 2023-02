Manchmal ist die Welt doch noch in Ordnung. Das denke ich immer, wenn ich auf dem Land bin und kleine Verkaufsstände am Straßenrand sehe. Saftige Kirschen oder goldene Honiggläser stehen dort, daneben eine Preisliste und ein Marmeladenglas als Kasse.

Das Erstaunliche: Obwohl kein Bauer in Sichtweite ist, klappt alles wunderbar. Keiner würde auf die Idee kommen, das Vertrauen des Bauern zu missbrauchen und Obst oder gar die Kasse zu stehlen, obwohl die Gelegenheit perfekt wäre. Im Gegenteil: Man gleicht die Vorleistung des Bauern durch die Bezahlung gerne wieder aus. Und alle sind zufrieden.

Wie schön wäre es, wenn dieses einfache Prinzip auch in Partnerschaften gelten würde. Jeder packt freiwillig mit an und achtet darauf, dass der Partner nicht zu viel tut. Bis beide das Gefühl haben: Läuft doch alles prima! In der Realität ist das bei Weitem nicht immer der Fall. Und eines ist klar: Wenn eine Beziehung auf Dauer unausgewogen läuft, geht es auch mit der Liebe schief. Meike und Nils sind dafür ein Paradebeispiel.

Meike ist unzufrieden, denn sie kümmert sich fast rund um die Uhr um die Tochter und erledigt auch den Haushalt alleine. Räumt Nils mal den Tisch ab, ist er stolz, dass er Meike "geholfen" hat. Das ärgert sie, schließlich ist der Haushalt die Aufgabe von beiden. Sie fordert zunehmend mehr und in immer unfreundlicherem Ton Dinge von Nils, die er jedoch nicht erledigt. Darum gibt es fast täglich Streit und die Stimmung ist seit Jahren auf dem Gefrierpunkt. Da fragt man sich schon, wie lange die beiden es noch miteinander aushalten.

Die Probleme von Meike und Nils sind die sehr vieler anderer Paare. Denn keiner liebt Wäscheberge, das Wegputzen von hartnäckigen Breiflecken oder durchwachte Nächte. Aber das alles MUSS erledigt werden. Nur eben nicht ausschließlich von einem der Partner. Besser ist es, man erledigt alles Hand in Hand. In guter Stimmung. Und fair. Was aber ist fair?