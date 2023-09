"Wie viel von dem Wunsch, ein Kind zu bekommen, ist eigentlich sozialer Druck?"

Die Autorin identifiziert die größten Herausforderungen, mit denen sich Frauen nach der Geburt ihres Kindes auseinandersetzen müssen.

Vier Fallen, die fast alle Mütter tappen:

Die Fürsorge-Falle

"80 Prozent der Fürsorge-Arbeit wird von Frauen übernommen. Dazu kommt, dass viele Frauen erwerbsarbeiten. Dadurch erhöht sich die Gesamt-Arbeitszeit ins Unendliche. Wirklich ins Unendliche, weil das Checklisten-Schreiben auch im Bett in den Köpfen der Frauen stattfindet", erklärt Johanna Fröhlich Zapata. "Wir brauchen einen echten Alltagsfeminismus, der berücksichtigt, dass die Emanzipation hinter den verschlossenen Haustüren und nicht im Parlament stattfindet."

Die Rosa-Hellblau-Falle

Viele Menschen denken zwar, wir hätten in Sachen Gleichberechtigung bereits viel erreicht. Johanna Fröhlich Zapata weiß jedoch: Der Alltagsfeminismus hinkt hinterher. "Dass es auch Männersache ist, ein Kind zu begleiten, müssen wir erst noch erreichen! Noch wird Frauen in unserer Gesellschaft die Fürsorge-Arbeit zugeschrieben. Und diese Fremdzuschreibung wird nicht selten zum Selbstbild. Was mit 'Mannsein' auf soziokultureller Ebene verbunden wird, ist toxisch. Männer übernehmen häufiger die 'Versorger-Rolle' – ebenso eine Falle des Patriarchats. Dass nun das Versorgen mit Privilegien verknüpft und das Fürsorgen nicht nur unbezahlt, sondern unsichtbar ist, ist ein Problem und wird zum Desaster, wenn die finanzielle Abhängigkeit in der Elternbeziehung in einer emotionalen Abhängigkeit mündet."

Die Mental-Load-Falle

Die Last des weiblichen Drandenkens ist ein wichtiges Thema. Oftmals haben Frauen das Gefühl, die gesamte Mental Load (wörtlich übersetzt etwa "mentale Last") allein zu tragen. Johanna Fröhlich Zapata bestätigt: "Sie können auf ihr Gefühl vertrauen – es stimmt sicher! Und sie sind nicht allein! Mit Freundinnen, Müttern, Therapeutinnen oder Schwestern lohnt es sich, regelmäßig einen Schritt aus dem Alltag herauszutreten und zu reflektieren, wie so ein Leben zwischen vollen Windeln und vollen Terminkalendern gestaltet werden will, damit sich die Mental Load und die Financial Load auf mehrere Schultern verteilt."

Die Teilzeit-Falle

Teilzeitarbeit bedeutet Teilzeitlohn und später mal Teilzeitrente. Selbst wenn man wieder aufstocken möchte, sobald die Kinder größer sind, ist dies nicht immer einfach so möglich. Denn: Ein Recht auf Teilzeit hat jeder, ein Recht auf Vollzeit allerdings nicht. Modelle wie Elternteilzeit oder Brückenteilzeit schaffen eine Option auf baldige Rückkehr in die Vollzeit.