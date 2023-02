"Mach du mal eine Geburt durch" und andere Klugscheißer-Sätze, die Mütter besser nicht sagen sollten

Ich fürchte, das kennen die meisten von uns Mamas. Mit den Hormonen durch Schwangerschaft und Geburt scheinen wir die Einstellung zu erwerben, dass sich niemand so gut um unser Kind kümmern kann wie wir selbst. Auch der Papa nicht. Dabei stehen wir uns mit dieser Einstellung nur allzu oft selbst im Weg. Könnte es doch auch für uns viel einfacher sein, wenn wir uns abwechselten. Denn dann hätten wir auch mal ein paar Momente für uns selbst ... Doch so einfach ist es oft nicht, sich entsprechende Kommentare zu verkneifen. Wir haben in der Redaktion ein paar Klugscheißer-Sätze gesammelt, bei denen wir uns immer wieder ertappt haben, die wir aber lieber nicht zu unserem Partner sagen sollten – in unserem eigenen Interesse ...