Warum Väter nicht im Haushalt helfen sollten

Die älteren unter uns kennen sicher noch diesen Werbespot, wo eine Frau gefragt wird, was sie beruflich macht, ihr Alltag als Hausfrau mit Putzen und Aufräumen und Kinderbetreuung im Zeitraffer gezeigt wird und sie stolz sagt "ich bin die Managerin eines kleinen Familienunternehmens". Eben das meine ich. Eine Managerin ist die, die die gesamte Verantwortung und damit die Last trägt. Sie delegiert – aber muss dabei immer im Hinterkopf haben, was zu delegieren ist und als gute Managerin auch die Ausführung überprüfen. Und eben das funktioniert auf Dauer nicht. Das macht kaputt. Deshalb sollten Männer im Haushalt nicht helfen.

Der Haushalt sollte eine gemeinsame Sache sein

Männer sollten einfach mit anpacken. Ihren Teil beisteuern. Ist der Haushalt nicht ein gemeinsames Projekt, für das jeder seinen Teil der Verantwortung beisteuert? Sollte man eigentlich meinen. Und deshalb gibt es auch keine Manager*innen und Assistent*innen. Nur wenn die Verantwortung geteilt wird, dann wird es zu einer wirklichen Entlastung, nur dann wird es zu einer gemeinsamen Sache.