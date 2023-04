"Es ist so flexibel wie Beton und so modern wie ein Kohleofen. Und deshalb wird es Zeit, das Namensrecht zu ändern", das findet unser Justizminister Marco Buschmann und legt zugleich entsprechende Gesetzesvorschläge vor. Und die könnten auch Änderungen für zukünftig geborene Kindern bereithalten. Diese sehr konkreten Ideen hat das Bundesjustizministerium aktuell zur Abstimmung an die anderen Ressorts der Bundesregierung verschickt. Das Inkrafttreten ist voraussichtlich für Januar 2025 geplant.