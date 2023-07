Ab auf die Azoren – mit Kindern und Zelt!

Der See wird durch eine kleine Brücke in zwei Teile getrennt, die als Grüner See (Lagoa Verde) und Blauer See (Lagoa Azul) bekannt sind. Mit zwei Kajaks paddeln wir in die Mitte – von hier wirken die steilen Wände der Krater noch einmal wesentlich höher. Wie sich die Namen der zwei Teile des Sees ergeben haben, ist vom Aussichtspunkt Vista do Rei am besten zu bestaunen. An dieser Stelle hat man einen unglaublichen Blick von oben in den Vulkankrater und die darin liegenden Seen, die mit ihren Farben in der Sonne glitzern.