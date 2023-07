Dreifachmama klagt: "Die letzte Ferienwoche ist die schlimmste!"

"Maaaama, langweilig!"

Denn irgendwie haben die Kinder immer erst in dieser Woche verstanden, dass nichts tun eigentlich doch richtig viel Spaß macht. Dass tägliche Runden zum Spielplatz um die Ecke vollkommen ausreichend sind, den ganzen Tag Apfelschnitze, Blaubeeren und Knäckebrot mümmeln auch irgendwie satt macht und die Bibliothek einfach ein supertoller Ort ist, in dem man ohne in den Urlaub zu fahren ganz schön viele Abenteuer erleben kann. Also all das, was ich seit Beginn der Ferien predige und bei dem nicht mal der Zweijährige, dessen Heldin ich sonst bin, mir glaubte. Wochenlang hörte ich mir Gemaule und Gemecker und "Mama langweilig" an. Nie waren sie mit einfach nichts tun zufrieden.

Dabei wissen wir alle: Aus Langeweile ergeben sich die besten Ideen. Unterbrochen wurden diese nervigen Kommentare nur von zwei Wochen "Ich will aber noch nicht schlafen gehen" im Urlaub. Diesmal hatten wir diesen, in der Rückschau zugegeben etwas ungünstig, so gelegt, dass die allerletzte Ferienwoche, bevor Schule und Kita wieder starten, unsere Urlaub-zu-Hause-Woche war. Und so kam eins zum anderen.