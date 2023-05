In eurem Wohnort gibt es keinen Detektiv-Trail? Kein Grund, um enttäuscht zu sein! Wir haben eine Alternative für euch: Der Marzellen Verlag bietet auf viele verschiedene Städte zugeschnittene Märchenbücher. Sie erzählen die schönsten Sagen und Legenden des jeweiligen Ortes und sind somit spannende Stadtgeschichte in Märchenform. Der einprägsame Stadtplan im Einband geleitet die kleinen LeserInnen zu Schauplätzen und Denkmälern und lädt zu einer gemeinsamen Entdeckungsreise in die Vergangenheit ein.

Die Ausflugs-Tipps eignen sich übrigens auch hervorragend für die Ferien. Denn viele Eltern stellen sich vor allem für die Sommerferien die Frage, ob sie ihren Kindern in der sechswöchigen Auszeit eine Pauk-Pause gönnen, oder sie doch lieber büffeln lassen sollten, um mögliche Lerndefizite zu reduzieren. Lernexpertin Tanja Szyska weiß Rat: "Lernen muss nicht zwangsläufig Pauken bedeuten. Abrufbares Wissen wird durch das Aufkommen von Künstlicher Intelligenz zukünftig ohnehin an Wert verlieren. Deshalb ist es umso wichtiger, Kindern zu vermitteln, dass Bildung etwas Erlebbares ist und nicht bloß aus Büchern kommt."