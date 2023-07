Zweifache Mutter: "Darum fahre ich mit meinen Kindern nicht mehr in den Urlaub"

"Urlaub mit Baby ist auch nur Alltag an einem anderen Ort." Diesen Satz sagte mir während meiner Schwangerschaft eine sehr müde Freundin, die gerade von ihrer ersten Reise mit Kind zurückgekehrt war. Ein Satz, der sich mir eingeprägt hat, und den ich – wie so viele Mahnungen und Warnungen – erstmal nicht so ernst genommen habe. Bis zu unserem ersten Urlaub mit Kind. Der ging testhalber an einen See nur knapp drei Autostunden von zu Hause. Wie sich herausstellte, war diese Distanz auch gar nicht so verkehrt, denn die letzten Kilometer fand unser Sohn im MaxiCosi schon so gar nicht mehr lustig …