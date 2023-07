Urlaub mit Baby: 10 Fehler, die ihr vermeiden solltet

7. Falsche Erwartungen

Ich träumte von lauen Abenden zu zweit auf der Terrasse. Stattdessen verbrachten wir die Abende getrennt, einer lag neben unserem Sohn im Dunkeln. Die ungewohnte Umgebung war ein Babyschlafkiller. "Die erste Reise mit Baby bedeutet oft, dass man seine eigenen Ansprüche zurückschrauben muss", sagt Christine Neder. Umdenken könne helfen: Paarzeit am Nachmittag, wenn das Kind schläft, statt abends, und Auszeiten für beide, die sie frei gestalten können.

8.Kein geeignetes Bett

Unser Kleiner dachte nicht daran, im Reisebett zu schlafen. Er wollte ins Elternbett, doch das war hoch und stand auf harten Fliesen. Christine Neder: "Da muss man kreativ werden. Wir schieben das Bett oft an die Wand und sichern die andere Seite mit Koffern und Stühlen."

9. Nach dem Urlaub gleich wieder Alltag

Wir fuhren am ersten freien Tag und kamen am Abend vor dem ersten Arbeitstag meines Freundes wieder. "Das ist stressig, ein Puffer-Tag zum Packen hilft, um sich in Ruhe auf den Urlaub einzustimmen", sagt Christine Neder. "Oft ist es auch günstiger, wenn man nur bis Freitag bleibt und dann das Wochenende noch hat, bevor es wieder losgeht, so kommt man sanft wieder im Alltag an."

10. Falscher Zeitpunkt

Wo immer wir auch hingingen: Mein Kleiner meckerte zuverlässig, sobald wir uns setzten. Es gebe zwar keinen per se falschen Zeitpunkt für die Reise mit Baby, sagt Christine Neder, aber manches gelinge je nach Alter besser. "Mit Kindern, die gerne in der Trage sind, ist ein Wanderurlaub toll. Für Kleinkinder ist Strandurlaub perfekt, sie können sich im Sand austoben." Wie gut, dass ich all das jetzt weiß – der nächste Urlaub kann nur besser werden!

Autorin: Sarah Borufka