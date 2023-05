Fernreise mit Kindern: So wird sie für alle unvergesslich!

Dieser Artikel ist für alle reisebegeisterten Eltern. Heute dreht sich nämlich alles um das Thema "Fernreisen mit Kindern". Denn: Was gibt es Schöneres, als mit der ganzen Familie die Welt zu entdecken und unvergessliche Abenteuer zu erleben? Damit das möglichst stressfrei gelingt, werde ich euch wertvolle Tipps geben, wie ihr eure Fernreise mit Kindern optimal planen könnt und die Reis so für alle Beteiligten zu einem unvergesslichen Erlebnis wird.

Fernreisen mit Kindern? Beachtet folgende Punkte

Als reisefreudige Eltern einer einjährigen Tochter haben sich bei mir und meiner Lebensgefährtin im vergangenen Jahr vor allem folgende Erkenntnisse angesammelt, die ich hier gern mit euch teilen möchte.

Wahl des Reiseziels

Bei der Planung von Familienreisen ist es wichtig, ein Reiseziel zu wählen, das für alle Familienmitglieder geeignet ist. Berücksichtigt dabei die Interessen und Vorlieben eurer Kinder. Ein kinderfreundliches Reiseziel mit spannenden Aktivitäten und Sehenswürdigkeiten wird sicherlich die Begeisterung eurer Kleinen wecken.

Vorbereitung ist das A und O

Eine gute Vorbereitung ist das A und O für eine gelungene Fernreise mit Kindern. Informiert euch im Voraus über die örtlichen Gegebenheiten, kulturellen Unterschiede, Impfvorschriften und die medizinische Versorgung am Reiseziel. Denkt auch daran, die Reisedokumente rechtzeitig zu überprüfen und gegebenenfalls zu aktualisieren.

Passende Unterkünfte

Bei der Auswahl der Unterkünfte solltet ihr darauf achten, dass sie kinderfreundlich sind. Familienzimmer oder Apartments bieten oft genügend Platz für die ganze Familie. Vorab könnt ihr euch auch erkundigen, ob Kinderbetreuung oder spezielle Kinderaktivitäten angeboten werden.

Flug- und Reisezeiten

Bei Fernreisen mit Kindern sind die Flug- und Reisezeiten ein wichtiger Faktor. Plant eure Flüge so, dass sie möglichst gut in den Schlafrhythmus eurer Kinder passen. Auch regelmäßige Pausen während langen Autofahrten sind wichtig, damit sich eure Kinder bewegen und ausruhen können. Hier sind zudem 13 Tipps einer Flugbegleiterin, die Eltern kennen sollten.

Packliste für Kinder

Eine gut organisierte Packliste ist unerlässlich, um nichts Wichtiges zu vergessen. Neben den üblichen Reiseutensilien wie Kleidung, Medikamenten und Hygieneartikeln solltet ihr auch an Spielzeug, Bücher und Snacks für die Kinder denken. Diese können ihnen helfen, sich während der Reise zu beschäftigen.

Hier eine kurze Liste mit den wichtigsten Dingen:

1. Reisedokumente: Reisepässe, Personalausweise, Visa (falls erforderlich) und Impfpass.

2. Kleidung: Ausreichend Kleidung für verschiedene Wetterbedingungen, darunter leichte Sommerkleidung, wärmere Kleidung für kühlere Abende, Badebekleidung und Regenkleidung.

3. Hygieneartikel: Zahnbürste, Zahnpasta, Shampoo, Seife, Feuchttücher, Sonnenschutzmittel und eventuell Moskitoschutzmittel.

4. Medizinische Versorgung: Erste-Hilfe-Set mit Pflastern, Desinfektionsmittel, Fieberthermometer, Schmerzmittel, Antihistaminika und eventuell verschriebene Medikamente.

5. Unterhaltung: Bücher, Rätsel, Malutensilien, kleine Spielsachen und elektronische Geräte (mit Kopfhörern) zur Beschäftigung während der Reise.

6. Snacks und Getränke: Gesunde Snacks, Wasserflaschen und eventuell spezielle Nahrungsmittel für Babys und Kleinkinder.

7. Reisezubehör: Kinderwagen, Tragetuch, Autositz, Trinkflaschen, Schnuller, Wickelunterlagen und eventuell ein aufblasbares Nackenkissen für mehr Komfort während der Reise.

Denkt daran, die Packliste an das Alter, die Bedürfnisse und die Reisedauer eurer Kinder anzupassen. Es ist auch hilfreich, eine Checkliste zu erstellen, um sicherzustellen, dass nichts vergessen wird.

Anpassung an die Bedürfnisse der Kinder

Denkt daran, eure Reisepläne an die Bedürfnisse eurer Kinder anzupassen. Kinder benötigen mehr Ruhepausen und Schlaf als Erwachsene. Achtet darauf, dass sie genügend Zeit haben, um sich auszuruhen und sich an die neue Umgebung zu gewöhnen.

Aktivitäten für Kinder

Plant während eurer Fernreise auch Aktivitäten ein, die speziell auf die Interessen eurer Kinder abgestimmt sind. Besuche von Tierparks, Freizeitparks oder kinderfreundlichen Museen können unvergessliche Erlebnisse bieten. Lasst eure Kinder aktiv an der Reiseplanung teilhaben und lasst sie mitentscheiden, welche Aktivitäten sie am Reiseziel gerne unternehmen möchten. So fühlen sie sich eingebunden und können die Reise noch mehr genießen.