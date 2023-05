Flugbegleiterin verrät: 13 Insider-Tipps, die alle Eltern kennen sollten

In einen ruhigen Bereich wechseln

"Es ist sinnvoll, am Gate nachzufragen, wie voll der Flug ist. Wenn der Flug nicht ausgebucht ist, lohnt es sich zu fragen, ob man in einen leereren Teil des Flugzeugs wechseln darf, um mehr Platz für sein Baby zu haben. Oftmals buchen die Leute die vorderen Sitzreihen, sodass hinten noch etwas frei ist."

Eigene Verpflegung mitbringen

"Eltern sollten wissen, dass sie ihre eigene Muttermilch, Kuhmilch, Premilch, Wasser und Babynahrung an Bord bringen können. Sie sollten sich nicht auf das Angebot der Fluggesellschaft verlassen."

Rückzugsort zum Stillen finden

"Wenn Mütter einen ruhigen Ort zum Stillen brauchen, unterstützen Flugbegleiter sie dabei. Es ist auch möglich, in der Bordküche zu stillen. Am besten im Vorfeld fragen, zu welcher Uhrzeit es am günstigsten wäre."