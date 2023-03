In diesen Freizeitparks kommen eure Kinder voll auf ihre Kosten!

Nora Ritzschke war mit ihrer Tochter Mara (4) im Serengeti-Park.

So lief unser Tag: Anders als erwartet! Vorgestellt hatte ich mir eine gemächliche Autorunde, auf der wir exotische Tiere zu sehen kriegen. Die gab es auch, allerdings noch viel mehr: In gut 1,5 Stunden durchfuhren wir die "Serengeti", entdeckten neben Giraffen auch Trampeltiere, Löwen, Tapire und Elefanten (die man sogar füttern durfte). Das war cool, aber die "Abenteuer-Safari", die im Anschluss folgte, fand unsere Vierjährige noch vieeel besser: Streichelzoo, Riesenrutsche, Achterbahn und Karussell fahren – das Kind war völlig aus dem Häuschen. Wir Eltern freuten uns, dass sie viele der Fahrgeschäfte schon benutzen durfte und nichts davon extra kostete. Die "Dschungel-Safari", auf der man zu Fuß vor allem Affen beobachten kann, kürzten wir ab: Nach 5,5 Stunden im Park ging unserer Tochter so langsam die Puste aus.

Fazit (in den Worten unserer Tochter): "Das war der beste Tag!"

Unsere Highlights: Schon mal eine Giraffe von unten gesehen? Kein Problem, wenn sie direkt an deinem Auto vorbeiläuft ... und die Achterbahnen fand unsere Tochter auch super.

Preise: Erwachsene 45,50 Euro (ab 13.30 Uhr 35,50 Euro), Kinder von 3-12 Jahren 35,50 Euro (ab 13.30 Uhr 25,50 Euro), Serengeti-Busführung 6,50 Euro

Öffnungszeiten 2023: 25. März - 5. November, in der Nebensaison von 10 - 17 Uhr, am Wochenende und in den Ferien von 10 - 18 Uhr, in der Hauptsaison von 9.30 Uhr bis 18.30 Uhr

Neuheiten 2023: Im "Cockpit Safari Restaurant" könnt ihr in einem echten Flugzeug essen, nämlich in einem umgebauten Airbus A310. Im Sommer 2023 eröffnet dann voraussichtlich auch noch "Gozimba" – eine neue Achterbahn, bei ihr selber bestimmen könnt, wie oft und wie schnell ihr euch um 360 Grad dreht.

Mehr Infos: serengeti-park.de