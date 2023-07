Tja. Die Urlaubsfotos haben mich entlarvt und schonungslos gezeigt: Viel zu oft verlieren wir das Wesentliche aus den Augen. Weil wir auf dieses verflixte Smartphone starren. Da sitzen wir inmitten der schönsten Landstriche, lassen die Beine ins Wasser baumeln, die Kinder toben um uns herum und was machen wir? Schauen uns an, wie andere Leute ihren Urlaub verbringen. Viel zu oft Leute, die wir überhaupt nicht kennen.

Smartphone oder Buch? Der große Unterschied!

Aber ist es denn schlimmer auf sein Smartphone zu schauen als in eine Zeitschrift oder ein Buch? Das ist es. Der Unterschied: Die Geschichte im Buch wartet auf uns, wenn wir es zuklappen. Sie geht nicht ohne uns weiter. Und wir können das Buch beruhigt zuklappen, wenn wir aufs Wasser schauen. Wir können den Artikel einfach später weiterlesen und ganz in Ruhe zuschauen, wie unsere Kinder die größte Sandburg der Welt bauen. Ohne Angst, etwas zu verpassen.

Das Internet hingegen, das dreht sich immer weiter. Immer neue Nachrichten prasseln auf uns ein, immer neue Fotos drängen sich in den Instafeed, von diversen WhatsApp-Gruppen-Geschehen mal ganz abgesehen. Das Smartphone mit all seinen blinkenden Benachrichtungen nimmt uns gefangen. Nimmt unsere Aufmerksamkeit gefangen. Was übrigens auch unsere Kinder merken. Denn kaum nehme ich das Handy in die Hand, fangen die eben noch so friedlich spielenden Brüder aus heiterem Himmel an zu streiten. Zieht der eine dem anderen einen Legostein über die Rübe. Oder die kleine Schwester trampelt die Sandburg platt und das war’s dann mit der größten Sandburg der Welt. Sie fühlen sich in Konkurrenz mit dem Handy, dessen ständig neue Bildchen und Textchen uns in seinen Bann ziehen, ohne dass wir es wollen, ohne dass wir es merken. Damit mitzuhalten und Mamas Aufmerksamkeit zu erhaschen - eine Herausforderung für ein kleines Kind.