Kinder- und bienenfreundlicher Garten: So klappt das Miteinander

Warum sollten private Gärten bienen- und insektenfreundlich gestaltet werden?

Verena Jedamczik und Laura Breitkreuz vom NABU: Bienen und andere Insekten sind ein wichtiger Teil unseres Ökosystems: Vergleichbar mit einem Uhrwerk, das nur funktioniert, wenn alle Zahnräder ineinandergreifen, sind auch in einem Ökosystem alle Teile voneinander abhängig. In den letzten Jahrzehnten werden Insekten jedoch immer weniger. Gründe dafür gibt es einige, etwa den Verlust von Lebensraum und den Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft.

Private Gärten können, wenn sie richtig angelegt und gepflegt werden, für Insekten kleine Inseln sein. Sie finden hier noch Unterschlupf, Nahrung und Brutplätze, der anderswo verloren gegangen ist.