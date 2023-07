Der Kinderreisepass wird abgeschafft: Was Eltern jetzt wissen müssen

Kann ich auch einen Personalausweis für mein Kind beantragen?

Ein Personalausweis kann ebenfalls ab Geburt beantragt werden. Er kostet 22,80 Euro und ist ebenfalls sechs Jahre lang gültig. Er gilt aber in der Regel aber nur in der EU und im Schengenraum. Wenn ihr mit euren Kindern z. B. nach Großbritannien, Albanien oder Serbien reisen wollt, benötigt euer Nachwuchs einen Reisepass.

Was gibt es beim biometrischen Passbild zu beachten?

Für Kinder gelten weniger strenge Regeln für das biometrische Foto als bei Erwachsenen. Bei Kindern unter fünf Jahren reicht ein Foto in guter Qualität. Bei Kindern unter zehn Jahren muss es sich um eine Frontalaufnahme handeln, die sich nach einer Schablone des Innenministeriums richtet.

Tipp: Babys könnt ihr beim Fotografen einfach auf den Schoß nehmen. Auch gut sind Apps mit integrierter Schablone, mit denen ihr die Passbilder zu Hause machen und dann einfach am Fotoautomaten ausdrucken könnt.

Ist der normale Reisepass wirklich besser und günstiger als der Kinderreisepass?

Auf den ersten Blick klingt die Umstellung gut: Vereinfachte Einreise und Kostenersparnis. Allerdings gibt es einen Haken: Denn der Reisepass verliert seine Gültigkeit auch schon vor Ablauf der regulären sechs Jahre, wenn das Kind aus dem Passbild nicht mehr einwandfrei erkennbar ist. Und das ist vor allem bei Babys und kleinen Kindern natürlich häufig der Fall. Wenn ihr also mit euren Kindern schon in jungen Jahren viel reist, kann es sein, dass ihr den Reisepass des öfteren erneuern müsst. Und das kann dann ganz schön ins Geld gehen.

Ob euer Baby bzw. Kind auf dem Passbild noch zu identifizieren ist, entscheidet übrigens der Beamte bei der Einreise. Wenn ihr also Zweifel habt, lasst den Pass lieber einmal erneuern. Im schlechtesten Fall steht ihr mit Kind nach einem Langstreckenflug in einem exotischen Land und müsst direkt die Heimreise antreten. Dann lieber einmal 37,50 Euro vorab investieren.

Und einen Vorteil hat der Reisepass mit Chip auf jeden Fall: Ihr könnt ihn für die elektronischen Einreiseterminals nutzen und müsst nicht, wie bisher, Schlange bei der Passkontrolle stehen.