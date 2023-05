Tag 1 und Ankunft:

Um 8.20 Uhr fuhren wir mit dem Bus von Bad Bergzabern los. Unterwegs standen wir über eine Stunde im Stau. Als wir um 13.30 Uhr in Echternach ankamen, gab es gleich etwas zu essen. Es gab Reis mit Fleischbällchen und Champi­gnonsoße. Danach brachten wir die Koffer auf unsere Zimmer und fuhren mit einem Linienbus ins Müllerthal. Da die öffentlichen Verkehrsmittel in Luxemburg kostenfrei sind, mussten wir nichts bezahlen. Im Müllerthal angekommen, wurde mit zwei Einheimischen eine Führung unternommen. Diese haben uns über die Entstehung und Nutzung des berühmten weißen Sandsteins aufgeklärt. Zum Abschluss sind wir durch Höhlen und enge Felsspalten gewandert. Weil es dort so dunkel war, mussten wir unsere Handys als Taschenlampe benutzen. Auf dem Weg zurück zur Bushaltestelle begann es zu regen. Der Boden wurde total matschig und glitschig. Alle hatten danach dreckige Schuhe und nasse Füße. Zurück in der Jugendherberge gingen dann alle erst mal duschen und legten ihre nassen Sachen über die Heizung. Danach gab es Abendessen. Nach dem Essen haben wir alle gemeinsam gespielt und Chips gegessen.