Unfallgefahr! Das solltet ihr wissen, bevor ihr euch ein Lastenrad anschafft

Diese Tipps solltet ihr unbedingt beherzigen, wenn für euch eine Anschaffung eines Lastenrads ansteht – oder ihr vielleicht sogar schon eines habt:

1. Helm tragen!

Immer und ausnahmelos sollten alle Passagiere, ob Groß oder Klein, einen passenden Helm tragen.

2. Anschnallen!

Kinder unter sieben Jahren dürfen nur in Lastenrädern mit Sitzen und Gurtsystemen transportiert werden. Alle über sieben müssen sich über Gurte, Haltegriffe, Sitzplätze oder Trittbretter sichern können. Auch Hunde müssen mit einem an der Box befestigten Hundegeschirr oder Gurt gesichert sein. Je nach Modell können Lastenräder auch mit Gurtsystemen aufgerüstet werden. Nachfragen beim Anbieter lohnt sich also.

Übrigens: Erst seit einer Änderung der Straßenverkehrsordnung im Jahr 2020 ist es erlaubt, erwachsene Personen in einem Lastenrad zu transportieren.

3. Babys in Schalen transportieren!

Babys, die noch nicht eigenständig sitzen bzw. ihren Kopf halten können, gehören in spezielle Schalen mit Kopf- und Nackenstütze.

4. Nicht überladen!

Das Maximalgewicht für die Beladung, das der Hersteller angibt, darf nicht überschritten werden. Denn: Logisch, das Fahr- und das Bremsverhalten ändert sich durch mehr Gewicht.

5. Mindestalter für Personentransport!

Gut zu wissen: Jeder kann ein Lastenrad fahren, aber nicht jeder darf dabei auch Personen mitnehmen. Dafür muss man mindestens 16 Jahre alt sein. Die größeren Geschwister oder die jungen Babysittermädels dürfen also nicht ohne Weiteres die Kids mit dem Lastenrad chauffieren.

6. Die Beleuchtung checken!

Es braucht vorne und seitlich Reflektoren sowie Rücklichter. Ist die Spurweite breiter als 80 Zentimeter, muss der Anhänger auch vorne ein Licht aufweisen.

7. Auf Reflektoren setzen!

Wer auch gern noch am Abend oder sogar in der Nacht fährt bzw. in der dunklen Jahreszeit, sollte sich reflektierende Kleidung zulegen, zum Beispiel eine Weste oder auch Aufkleber für die eigene Jacke.

8. Zwei- oder Dreirädrig?

Ein dreirädriges bzw. zweispuriges Lastenrad ist grundsätzlich kippsicherer. Es ist langsamer und träger, aber kippt dafür bei Kurvenfahrten schneller als das zweirädrige Pendant. Das kippt zwar im Stand schneller, fährt aber dafür leichter und wendiger als das dreirädrige.

9. Fahrübung sammeln!

Experten raten: Wer – vor allem mit Kindern – losfährt, sollte an der eigenen Fahr-Performance arbeiten und sicheres und vorausschauendes Fahren üben. Was dazu gehört:

anfahren

Kurven fahren

bremsen

fahren auf verschiedenen Untergründen

ausbalancieren von Schräglagen

wenden

schieben mit der Schiebehilfe an einer Steigung

rückwärts rangieren

auf einen Bordstein auffahren

abschüssig fahren

bergauf fahren

einhändiges Fahren

fahren mit Ladung

Übrigens: Wenn der Fahrradweg für ein Lastenrad nicht benutzbar ist, darf auf der Straße gefahren werden. Lastenradfahrende, die ein fahrradfahrendes Kind unter acht Jahren begleiten, dürfen auf dem Gehweg fahren.

Die Quelle für diese Infos: www.lvwnrw.de/lastenrad