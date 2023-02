Die 5 besten Reiseziele mit Kindern für 2023

Habt ihr schon euren Familienurlaub gebucht? Am Anfang einen jeden Jahres ist ja bekanntlich die beliebteste Reisebuchzeit. Wer als Familie Last-Minute bucht, muss echtes Glück haben. Denn die beliebten Reiseziele sind meist schon frühzeitig ausgebucht, vor allem in den Schulferien. Das bekannte Magazin National Geographic hat vor Kurzem "5 Trips, die die ganze Familie in 2023 inspirieren" veröffentlicht. Die haben wir uns gern angeschaut, auch wenn nicht alle mal eben erreichbar sind ... Träumen und Fernweh gehören beim Thema Reisen schließlich auch dazu.