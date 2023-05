Übernachten auf dem Berggipfel: Dem Himmel so nah

Stellt euch vor, es ist kurz vor Mitternacht und euer Kind muss aufs Klo. Groß. So weit, so normal. Aber wenn ihr in dieser Situation in einem hundehütteartigen Holzhaus liegt, das auf der Spitze eines Gipfels steht, und es um euch herum nicht nur ziemlich steil bergab geht, sondern auch tiefschwarze Nacht herrscht, es außerdem weder elektrisches Licht noch eine Toilette gibt, dann muss man (wie so oft als Mama) irgendwie kreativ werden ...