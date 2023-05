Dreifachmama gesteht: "Urlaub im Ferienhaus? Nur noch unter diesen Bedingungen!"

5. Pool – muss nicht sein

Genauso ist es mit kleinen Kindern und einem Pool. Es kann natürlich wahnsinnig toll sein, die Möglichkeit zu haben, jederzeit ins kühle Nass zu hüpfen. Aber vor allem, wenn noch Nichtschwimmer in der Familie sind, muss ständig aufgepasst werden. Und auch Kinder, die bereits das Seepferdchen haben, können noch in brenzlige Situationen geraten. Hinweis: Viele Pools in dänischen Ferienhäusern lassen sich mit einer Tür verriegeln.

6. Waschtag einbauen

Diesen Tipp habe ich mir irgendwann mal von meiner cleveren Kollegin Nora gemerkt: Die Wäsche am besten schon vor Abreise einmal komplett durchwaschen. Klingt erstmal nicht nach Urlaub. Hat für uns aber einen echten Unterschied gemacht. So schleppt man den "Mief" nicht mit nach Hause, um dort den riesigen Haufen Arbeit zu haben. Und an der Meerluft getrocknet riecht die Kleidung eh viel besser.

7. Bettwäsche und Handtücher kann man sich auch leihen

Man kennt es aus dem Dänemark-Urlaub eigentlich so: Bettwäsche und Handtücher werden selbst mitgebracht. Wer darauf keine Lust hat, kann sich bei großen Anbietern mittlerweile auch Wäschesets ausleihen.

8. Frieren ist uncool

Im Frühling oder Herbst (im Winter natürlich sowieso!) kann es in Ferienhäusern gern mal etwas kälter werden. Und zwar nicht nur in Dänemark. Auch wer außerhalb der Saison nach Südeuropa reist, kann auf unbeheizte Häusern stoßen. Checkt die Lage also unbedingt vor Buchung. Wir hatten meist zusätzlich zu kleinen Elektro-Heizungen einen Kamin, der das Wohnzimmer hyggelig warm macht.