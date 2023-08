Natur erleben im Urlaub am Wattenmeer

Bucht ein luxuriöses Ferienhaus

Dänen und Touristen verbringen den Urlaub in Dänemark im Ferienhaus. Bucht eines der gemütlichen Ferienhäuser auf der Insel Fanö. Die Häuser liegen in den Dünen und haben damit direkten Zugang zu den besten Stränden Nordeuropas. Fanö liegt nur 50 Kilometer nördlich der deutschen Grenze und ist die nördlichste Wattenmeerinsel Dänemarks. Die kleine Insel hat große Natur zu bieten.



Die Ferienhäuser sind typischerweise mit Whirlpool, Sauna und Swimmingpool ausgestattet. So könnt ihr auch regnerische Tage gemütlich drinnen verbringen.