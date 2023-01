Wandern mit Kindern: Mit diesen Tipps klappt's auch bei den Kleinsten!

Tagesziele festlegen und flexibel bleiben

"Die Faustformel des Deutschen Wanderverbandes sagt Lebensalter mal 1,5 Kilometer", erklärt Andrack. "Das rechnet sich etwas schwer, ich verkürze das auf Lebensalter = Kilometer. Man muss ja immer davon ausgehen, dass Kinder das Doppelte von dem gehen, was die Strecke ist, weil sie so viel herumrennen." Anfangs haben auch wir uns grob an diesen Angaben orientiert, es dann aber flexibel angepasst: Wir Eltern legten das Ziel fest, zunächst kurze Touren bis fünf Kilometer. Nach wenigen Tagen war klar: Die Kinder wollen mehr. Also haben wir die Wanderungen entsprechend erweitert.

Motivation beim Wandern mit Kindern

Am Ziel gab es immer eine Almhütte, bei der wir auf ein Getränk oder ein Butterbrot einkehrten. Dann wurde gefragt: Weiterwandern oder umkehren? Die Kinder wollten immer weiter. Nach einer 19 Kilometer (!) langen Wanderung fragten sie, ob wir am nächsten Tag wieder so weit wandern würden. Uns Eltern hat die Wanderleidenschaft der Kinder immer wieder aufs Neue überrascht, wir mussten nie antreiben, die Kinder brauchten auch keine Belohnungen als Motivator. Aber es ist nicht verkehrt, wenn es die gibt.

"Ich finde Belohnungen gut", sagt Manuel Andrack. "Einkehr ist schon nicht schlecht. Das motiviert die Kinder, wenn man sagt, jetzt noch drei Biegungen, und dann gibt's ein Eis. Und das Stempelheft vollzukriegen, das motiviert auch." Natürlich hatten wir diese Hefte auch, am Ende hatten meine Kinder die Wandernadel in Bronze, Silber und Gold erwandert. Wobei: Beim Einjährigen war es etwas geschummelt, der wurde natürlich oft auch in der Trage die Berge hoch- und runterbefördert.

Kraxe oder Trage statt Buggy für die Kleinsten

Dazu rät auch Manuel Andrack: "Die für Kinder attraktiven Wege sind oft nicht buggytauglich. Da ist nicht alles freigeräumt, da muss man auch mal über Baumstämme klettern. Da einen Buggy drüberzuhieven, das macht keinen Spaß." Andrack empfiehlt die Kraxe oder das Tuch. Hilfreich ist es auch, sich Spiele für Durchhänger zu überlegen. Bei unseren Dreien ist Wettrennen der Klassiker, wenn mal jemand keine Lust auf Laufen hat. Aber auch Spiele wie eine Strecke rückwärts laufen oder Entfernungen in Schritten abschätzen (und dann überprüfen) machen Spaß. Eine gemeinsame Geschichte ausdenken oder Märchen erzählen helfen ebenfalls gegen Wanderunlust.

Hängt die Wanderlust der Kids vom Spaß-Faktor der Eltern ab?

Der Wanderpapst gibt zu bedenken, dass die Wanderlust der Kleinen davon abhängt, wie begeistert die Eltern davon sind. In meinem Fall war es genau andersherum, meine Kinder waren deutlich motivierter als ich. Am Ende waren die zwei Wochen Wanderurlaub für uns aber ein echtes Geschenk. So viel intensive Familienzeit inklusive philosophischen Gesprächen und sogar Zeit als Paar: Das hatten wir selten zuvor. Wir kommen wieder ...