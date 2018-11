Wie viel Nachsorge steht mir zu?

„Nach der Geburt unseres Babys will ich einige Tage in der Klinik bleiben, um das Kleine ungestört kennen zu lernen. Habe ich danach Anspruch auf Hebammen-Nachsorge?“, möchte eine werdende Mama wissen.



Ellen Grünberg, Bund Deutscher Hebammen: Ja, die ersten zehn Tage nach der Geburt zahlen Kassen eine tägliche Hebammen-Nachsorge. Bleiben Sie also sechs Tage in der Klinik, steht Ihnen für vier weitere Tage je einen Hebammen-Hausbesuch zu. Bis 12 Wochen nach der Geburt haben Sie außerdem Anspruch auf 16 zusätzliche Hebammen-Leistungen. Aber auch danach kann Ihr Arzt/Ihre Ärztin Ihnen bei Beschwerden weitere verordnen.

Hilfe auch bei Ernährungsfragen

Bei Fragen zum Stillen und zur Ernährung der Kleinen steht Familien bis zum Ende des 9. Lebensmonats (oder bis zum Ende der Stillzeit) zusätzlich acht weitere Male eine Hebammen-Beratung zu.

Achtung: In den Verträgen einiger privater Krankenkassen ist eine Vor- und Nachsorge durch Hebammen nicht vorgesehen; Frauen müssten jeden Hausbesuch selbst zahlen!