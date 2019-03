Babypflege & Schaukelschaf zu gewinnen!

Sensible Baby- und Kinderhaut braucht besonderen Schutz und intensive Pflege. Wir verlosen ein Hautpflege-Set und ein kuscheliges Schaukel-Schaf. Hier mitmachen!



Die sebamed Baby & Kind Serie mit Calendula ist auf die Bedürfnisse der Haut in den ersten Jahren abgestimmt und hilft, sie vor Reizfaktoren zu schützen. Die Intensivpflegeformel mit einem hohen Anteil an Calendula wirkt hautberuhigend und lindernd bei Reizungen und Rötungen:

Die sebamed Baby & Kind Calendula Wundcreme beugt Wundsein im Windelbereich vor und regeneriert die Haut bei Reizungen.

beugt Wundsein im Windelbereich vor und regeneriert die Haut bei Reizungen. Die sebamed Baby & Kind Waschlotion Haut & Haar mit Calendula reinigt Haut und Haare besonders sanft und ist frei von Farbstoffen und Silikonölen.

reinigt Haut und Haare besonders sanft und ist frei von Farbstoffen und Silikonölen. Intensive Feuchtigkeit spendet die sebamed Baby & Kind Pflegelotion mit Calendula und trägt dank der Wirkstoffkombination mit Süßmandelöl zum effektiven Schutz sensibler Haut bei.

und trägt dank der Wirkstoffkombination mit Süßmandelöl zum effektiven Schutz sensibler Haut bei. Die sebamed Baby & Kind Pflegecreme für Gesicht und Körper mit Calendula hilft, die Haut mit ausreichend Fett, Feuchtigkeit und Pflegestoffen zu versorgen. Alle Baby & Kind Pflegeprodukte sind auf den pH-Wert 5,5 der gesunden Haut abgestimmt.

Gewinnen Sie die Pflegeserie und ein bloomingville Schaukelschaf im Gesamtwert von etwa 150 Euro.

Nach einem ausgiebigen Verwöhnprogramm ist die perfekte Zeit, um mit dem weichen bloomingville Schaukelschaf zu kuscheln und spielen. Dabei fördert der flauschige Spielkamerad auch die motorischen Fähigkeiten, den Gleichgewichtssinn und eine aufrechte Sitzhaltung.

Hier bis 8. April teilnehmen!

