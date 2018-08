Freizeitpark-Tickets zu gewinnen!

Toilettenpapier ist eine langweilige Angelegenheit? Ab sofort nicht mehr! Mit der limitierten Edition von Zewa bewährt Toilettenpapier wird es bunt und lustig im Badezimmer.



Dafür sorgen das beliebte Zeichentrickschweinchen Peppa und seine Familie, die ab sofort auf den Zewa bewährt Packungen zu finden sind.

Zewa bewährt Toilettenpapier steht seit vielen Jahren für die optimale Kombination aus Weichheit und Stärke und somit für eine sanfte und zuverlässige Reinigung. Dank Zewas bewährter Struktur ist das Toilettenpapier extra reißfest und gleichzeitig besonders sanft bei der Anwendung.

Mit der neuen, limitierten Edition im Peppa Pig Design macht Zewa bewährt den Toilettengang jetzt zum Alltags-Vergnügen! Das beliebte Schweinchen Peppa und sein Bruder Schorsch, die inzwischen in Deutschland schon Kultstatus bei den Kindern erreicht haben, zieren die Verpackungen und zaubern der ganzen Familie ein Lächeln ins Gesicht.

Noch mehr Spaß für Groß und Klein gibt es hier zu gewinnen!

Zewa verlost fünf Gewinnspielpakete, jedes bestehend aus einer limitierten Peppa Pig Packung und drei Eintrittskarten für eine von 16 Freizeitattraktionen in Deutschland (u. a. LEGOLAND® Deutschland Resort, SEA LIFE, Heide Park Resort, Madame Tussauds, Hamburg Dungeon).

Hier bis zum 15. September mitmachen

Zewa bewährt und Peppa Pig wünschen viel Glück!



Anrede Frau Herr Vorname: Nachname: Straße/Hausnr.: Plz/Ort: Vorwahl/Telefon: E-Mail: Ja, ich möchte von weiteren Vorteilen profitieren. Deshalb bin ich damit einverstanden, dass Bayard Media und der Sailer-Verlag mich zukünftig per Telefon und/oder E-Mail über interessante Angebote und Aktionen informieren. Mein Einverständnis kann ich jederzeit widerrufen (z. B. per E-Mail: Datenschutz@bayard-media.de).

Teilnahmebedingungen

Die Gewinner werden unter allen Einsendungen per Losverfahren ermittelt und schriftlich benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklären sich die Teilnehmer ausdrücklich mit der Speicherung ihrer personenbezogenen Daten für die Zwecke der Durchführung des Gewinnspiels einverstanden. Für den Versand der Preise werden die Daten der Gewinner an unseren Gewinnspielpartner übermittelt. Die Daten werden nach Beendigung des Gewinnspiels gelöscht. Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen hat jeder Teilnehmer Anspruch auf Zugang zu seinen Daten sowie das Recht, sie berichtigen, sperren oder löschen zu lassen. Mit Widerruf der Einwilligung tritt der Teilnehmer von der Teilnahme am Gewinnspiel zurück. Der Rechtsweg, Barauszahlung der Gewinne und eine Teilnahme per Liste sind ausgeschlossen. Die Gewinner erklären sich einverstanden, dass ihr Name mit Wohnort veröffentlicht werden kann. Teilnahme ab 18 Jahren.