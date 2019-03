Geschirr-Sets fÃ¼r Kinder zu gewinnen!

Mit diesem bunten Geschirr-Set macht das Frühstück auch kleinen Morgenmuffeln Freude. Und durch den Materialmix sind die Sachen gleichzeitig leicht und stabil. Hier an der Verlosung teilnehmen!



Das Kindergeschirr von mymuesli besteht zu 50 Prozent aus natürlichen Bambusfasern, die bei der Bambusverarbeitung entstehen und für die es sonst keine Verwendung gibt. Die andere Hälfte besteht zu 25 Prozent aus natürlichen Maisfasern und zu 25 Prozent aus Melamin (für die Festigkeit). Dadurch sind die Frühstücks-Sets nicht nur superleicht, sondern auch stabil und spülmaschinengeeignet.

Wir verlosen 6 Geschirr-Sets für Kinder von mymuesli! Jedes Set enthält eine Müsli-Schale, einen Löffel und einen Becher.

Hier bis 8. April teilnehmen!

Teilnahmebedingungen

Die Gewinner werden unter allen Einsendungen per Losverfahren ermittelt und schriftlich benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklären sich die Teilnehmer ausdrücklich mit der Speicherung ihrer personenbezogenen Daten für die Zwecke der Durchführung des Gewinnspiels einverstanden. Für den Versand der Preise werden die Daten der Gewinner an unseren Gewinnspielpartner übermittelt. Die Daten werden nach Beendigung des Gewinnspiels gelöscht. Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen hat jeder Teilnehmer Anspruch auf Zugang zu seinen Daten sowie das Recht, sie berichtigen, sperren oder löschen zu lassen. Mit Widerruf der Einwilligung tritt der Teilnehmer von der Teilnahme am Gewinnspiel zurück. Der Rechtsweg, Barauszahlung der Gewinne und eine Teilnahme per Liste sind ausgeschlossen. Die Gewinner erklären sich einverstanden, dass ihr Name mit Wohnort veröffentlicht werden kann. Teilnahme ab 18 Jahren.