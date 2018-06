Großes Sommerset zu gewinnen!

Im Sommer findet das Leben draußen statt. Und auch die Kleinsten können die Outdoor-Zeit unbeschwert genießen, wenn sie gut geschützt sind. Wir verlosen ein großes Sommerset.



Ab ins Freie! Sobald es wärmer wird, zieht es Familien mit Babys und kleinen Kindern nach draußen. Hier können die Kleinen ihre Welt wunderbar erkunden, erste Abenteuer erleben und Sandkasten-Freundschaften schließen.

Um die empfindliche Kinderhaut dabei vor dem Einfluss schädlicher UV-Strahlung zu bewahren, gehört der richtige Sonnenschutz dazu: eine passende Kopfbedeckung, ein schattiges Plätzchen und Sonnencreme mit einem hohen bis sehr hohen Schutzfaktor.

Wir verlosen ein großes Sommerset für Babys und Kleinkinder

Im Paket enthalten ist von Bübchen:

jeweils 1 x Sensitiv Sonnenmilch 50 ml und 150 ml, 1 x Sonnenlotion 50+ und 1 x Gesichtscreme 50+

Dazu gibt’s von mytoys:

1 Sonnenhut, 1 Sonnencape, 1 x Strandspielzeug und 1 Sonnenzelt

Hier bis 1. Juli mitmachen!

Anrede Frau Herr Vorname: Nachname: Straße/Hausnr.: Plz/Ort: Vorwahl/Telefon: E-Mail: Ja, ich möchte von weiteren Vorteilen profitieren. Deshalb bin ich damit einverstanden, dass Bayard Media und der Sailer-Verlag mich zukünftig per Telefon und/oder E-Mail über interessante Angebote und Aktionen informieren. Mein Einverständnis kann ich jederzeit widerrufen (z. B. per E-Mail: Datenschutz@bayard-media.de).

Teilnahmebedingungen

Die Gewinner werden unter allen Einsendungen per Losverfahren ermittelt und schriftlich benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklären sich die Teilnehmer ausdrücklich mit der Speicherung ihrer personenbezogenen Daten für die Zwecke der Durchführung des Gewinnspiels einverstanden. Für den Versand der Preise werden die Daten der Gewinner an unseren Gewinnspielpartner übermittelt. Die Daten werden nach Beendigung des Gewinnspiels gelöscht. Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen hat jeder Teilnehmer Anspruch auf Zugang zu seinen Daten sowie das Recht, sie berichtigen, sperren oder löschen zu lassen. Mit Widerruf der Einwilligung tritt der Teilnehmer von der Teilnahme am Gewinnspiel zurück. Der Rechtsweg, Barauszahlung der Gewinne und eine Teilnahme per Liste sind ausgeschlossen. Die Gewinner erklären sich einverstanden, dass ihr Name mit Wohnort veröffentlicht werden kann. Teilnahme ab 18 Jahren.