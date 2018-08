Hautpflege für Mamas + Wickeltasche zu gewinnen

Wenn der Babybauch wächst und sich nach der Geburt wieder zurückbildet, muss die Haut viel leisten. Und braucht deshalb besondere Zuwendung. Wir verlosen Hautpflege für Schwangere und junge Mamas sowie eine trendige Wickeltasche.



Für die gestiegenen Ansprüche während der Schwangerschaft und in der Zeit danach hat HiPP die Mamasanft-Linie entwickelt, deren Pflegeprodukte mit natürlichen Ölen und wertvollem Sanddorn-Extrakt das Bindegewebe festigen und der Haut mehr Elastizität verleihen.

Das HiPP Mamasanft Massageöl (100ml) hilft, Dehnungsstreifen an Bauch und Brust wirkungsvoll vorzubeugen. Die Haut gewinnt spürbar an Elastizität und Geschmeidigkeit und wird vor dem Austrocknen geschützt.

Die Body-Butter (200ml) ist mit natürlichem Mandelöl, Sanddorn und wertvoller Shea-Butter speziell auf die Bedürfnisse der Haut während und nach der Schwangerschaft abgestimmt.

Der HiPP Mamasanft Straffender Balsam (150ml) glättet und festigt die Hautoberfläche, mildert vorhandene Dehnungsstreifen und unterstützt die Regeneration des Bindegewebes.

Alle Pflegeprodukte sind unter anderem frei von PEG-Emulgatoren und Farb- und Konservierungsstoffen.

Die Wickeltasche Neckline Bag von Lässig (Maße etwa 43 x 14 x 43 cm) besitzt neben dem großen Hauptfach zahlreiche kleinere Fächer innen und außen: Ein separater Platz für Feuchttücher ist genauso an Bord wie eine Utensilientasche, eine wasserabweisende Wickelunterlage und ein isolierter, herausnehmbarer Flaschen- und Gläschenhalter. Praktisch auch: Schlüsselfinder, verstellbarer Schultergurt und Kinderwagenbefestigung. Die Wickeltasche wurde aus recycelten PET-Flaschen gefertigt.

Mitmachen und gewinnen!

Wir verlosen ein Set bestehend aus den Produkten der HiPP Mamasanft-Linie und einer Lässig-Wickeltasche.



