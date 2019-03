PlÃ¼sch-Rehe & Kino-Tickets zu gewinnen!

Der Film DIE WIESE – EIN PARADIES NEBENAN führt die Zuschauer in eine Welt, die jeder zu kennen glaubt, und die doch voller Wunder und Überraschungen steckt. Hier gibt’s Kino-Tickets und Plüsch-Rehkitze von Steiff zu gewinnen!



DIE WIESE – EIN PARADIES NEBENAN dokumentiert in beeindruckenden Aufnahmen die Vielfalt und Faszination der Blumenwiese. Dank modernster Technik eröffnet der Film einen völlig neuen Blick auf diese prachtvolle Wunderwelt direkt vor unserer Haustür. Gleichzeitig ist der Film, der von der Deutschen Wildtier Stiftung gefördert wurde, ein Aufruf zum achtsamen Umgang mit diesem wichtigen Lebensraum.

Zum Kino-Start von DIE WIESE am 4. April 2019 verlosen wir zwei Pakete mit je einem Plüsch-Rehkitz von Steiff und zwei Kinogutscheine.

Das „Feli Rehkitz“ ist aus weichem Plüsch, 26 cm groß und bei 30 Grad maschinenwaschbar, die Ticket-Gutscheine können in allen deutschen Kinos eingelöst werden.

