Magischer Lernspaß mit Osmo

Das "Little Genius Starter Kit" von Osmo orientiert sich an Fröbels Lernmethoden und nimmt Kinder ab drei Jahren auf interaktive Abenteuer mit. In Kombination mit dem Tablet entdecken sie grundlegende Fertigkeiten, die sie fit für Vorschule und Schule machen. In vier verschiedenen Spielen lernen Kids Buchstaben kennen, erweitern ihren Wortschatz und drücken sich durch das Erzählen von Geschichten aus. Das Besondere: Beim Lernen beschränken sich die Kinder nicht nur auf den Bildschirm, sondern spielen mit echten Spielsteinen – denn eine künstliche Intelligenz integriert echte Spielsteine vor dem iPad in das digitale Lernspiel. So vereint sich haptisches Erleben mit innovativer Technologie. Weitere Infos gibt es unter playosmo.de

Und das gibt es zu gewinnen:

Tangible Play verlost gleich an drei glückliche Teilnehmer das Osmo "Little Genius Starter Kits" für das iPad* im Wert von 99 Euro.



VIEL GLÜCK!

*(das iPad ist nicht im Gewinn inbegriffen)