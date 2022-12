Willkommen in Wiltopia

Die Wiltopia-Spielsets von Playmobil laden Kinder ein, den Amazonas-Regenwald zu entdecken. In der "Großen Tierpflegestation" helfen sie, verletzte Tiere wieder aufzupäppeln, der "Forschungsturm" bietet eine tolle Aussicht über die Baumwipfel, und das Nachtlicht "Regenwald" begleitet sie mit Dschungelsounds ins Land der Träume. Weitere Spielsets und Tierfiguren machen den Spielspaß komplett. Jedes Set enthält eine Tierkarte, die via QR-Scan zur Web App mit exklusivem Audiocontent führt, z.B. über Seekuh oder Tapir. Die Spielwelt Wiltopia besteht im Schnitt aus über 80 Prozent nachhaltigem Material – in bewährter Playmobil-Qualität.