Babybett "Felie" von Paidi

"Felie" ist eine Hommage an das erste Paidi-Babybettchen von vor 87 Jahren. Das hochwertige Bett aus weißem Buchenholz im filigranen Vintage-Look vereint das historische, berühmte Paidi-Design der umlaufenden Gitterseiten mit einem neuen Mechanismus zum Herausnehmen der Gitterstäbe: Wenn euer Kind mobiler wird, lassen sich mit ihm drei Gitterstäbe einfach entfernen. So kann euer Mini dann selbst ins Bettchen hineinklettern. Der passende "Airwell Comfort-Federleistenrost" kann 4-fach in der Höhe verstellt werden und bietet Komfort für euer Kind und euch. Extra Pluspunkt: Das Bett wächst mit eurem Kind mit und lässt sich leicht zu einem Juniorbett oder Kindersofa umbauen – schick und nachhaltig!

Übrigens: "Felie" wurde gerade erst mit dem „German Design Award Gold“ für sein herausragendes Design und die innovativen Funktionen ausgezeichnet.

Die Gewinnerfamilie darf sich über das Babybettchen "Felie"mit "Airwell Comfort-Federleistenrost" und "Airwell 400 Matratze" im Wert von ca. 790 Euro freuen.

Viel Glück!