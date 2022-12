Erlebnisaufenthalt im Ravensburger Spieleland

Spielzeit. Familienzeit. Mitmachzeit. Im Freizeitpark am Bodensee genießt ihr mit eurer Familie unvergessliche gemeinsame Momente. Die Ravensburger Spielideen, die ihr sonst gemeinsam am Küchentisch spielt, erlebt ihr in XXL! Dazu könnt ihr euch bei den über 70 Attraktionen halsüber ins Abenteuer stürzen und euch durch acht Themenwelten staunen! Ein Tag reicht kaum aus, um alles zu entdecken, deshalb übernachtet ihr im parkeigenen Feriendorf – und zwar direkt bei "Maus und Co." im thematisierten Ferienhaus.

Was alles dazu gehört:

eine Übernachtung mit Frühstück im Ferienhaus

zwei Tage Parkeintritt

für zwei Erwachsene und zwei Kinder

Gültig ist das Angebot in der Feriendorf-Saison 2023.

Weitere Infos findet ihr unter spieleland.de/feriendorf.

Unter allen Teilnehmern wird dieses Angebot im Wert von etwa 514 Euro einmal verlost. Am 4. Dezember mitmachen und ein Ticket ins Spieleland gewinnen! Viel Glück!