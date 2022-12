Edurino – die hybride Lern-App für Kinder von 4 bis 8 Jahren

Edurino wurde gemeinsam mit PädagogInnen, ErzieherInnen und ErgotherapeutInnen entwickelt. In der Lern-App können Kinder ab vier Jahren mithilfe von haptischen Spielfiguren unterschiedliche Lernreisen, z. B. zum Thema "Erstes Lesen & Schreiben" oder "Logisches Denken & Coding" freischalten. Bedient wird die App mithilfe eines ergonomischen Eingabestiftes, der gleichzeitig die Feinmotorik der Kinder fördert. Die Lerngeschichten wurden intuitiv entwickelt, sodass Kinder die Edurino Lern-App (funktioniert mit iOS, Android und Amazon Tablets) selbstständig bedienen können. Durch die Kombination aus digitalen, visuellen, und auditiven Lerninhalten kann Wissen ideal verinnerlicht werden. Die Lernreise passt sich individuell an das Tempo und Alter des Kindes an, wodurch jedes Kind gemäß der Stärken und Entwicklungsbereiche gefördert wird und mit Spaß lernen kann. Eltern können die Spielzeit in einem gesicherten Elternbereich regulieren und die Lernfortschritte der Kinder verfolgen. Für das Konzept hat Edurino den deutschen Kindersoftwarepreis 2022 in der Kategorie "Kindergarten & Vorschule" gewonnen.

