Bunte Familienbande

Vater, Mutter, Kind – früher Standard, heute längst nicht mehr die einzige Lebensform mit Kindern. Alleinerziehend, Patchwork, Regenbogen: so vielfältig wie die Menschen ist auch das Zusammenleben geworden. Die Autorinnen des Elternblogs Stadt Land Mama öffnen die Türen zu zehn echten Familien, lassen uns an ihrem Alltag teilhaben und stellen uns in ihrem Buch "Wir alle sind Familie" 28 Kinder, neun Papas, neun Mamas, eine Oma, drei Hunde, drei Katzen, zwei Kaninchen, zwei Zwergponys und eine Schildkröte vor.

Falls ihr Lust auf noch mehr Lesespaß oder weitere Infos habt, schaut auf fischerverlage.de vorbei.

Der Fischer Kinder- und Jugendbuch Verlag verlost zehn Exemplare des Titels "Wir alle sind Familie" für Kinder ab fünf Jahren im Wert von je 16 Euro!

Viel Glück!