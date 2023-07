Gewinnt eines von insgesamt drei supercoolen Schulstart-Sets von Cabaia!

Der Schulstart steht vor der Tür und wir haben passend dazu ein aufregendes Gewinnspiel für euch! Gewinnt eines von drei Paketen von Cabaia, bestehend aus einem Federmäppchen und einem Adventurer-Rucksack. Das moderne französische Label, hat es sich zur Aufgabe gemacht, euren Schulalltag noch einfacher und stylischer zu gestalten.

Cabaia steht für Qualität und Style

Mit seinen praktischen Rucksäcken und Accessoires wird Cabaia euch begeistern. Der Adventurer-Rucksack bietet nicht nur ausreichend Platz für eure Schulbücher und Hefte, sondern ist auch mit cleveren Details wie einem Laptopfach, verstellbaren Trägern und einer wasserabweisenden Beschichtung ausgestattet. Damit seid ihr bestens gerüstet für den Schulalltag und könnt eure Sachen sicher und bequem transportieren.

Auch das Federmäppchen von Cabaia ist ein absolutes Must-Have. Es bietet genug Platz für all eure Stifte, Radiergummis und Lineale und ist gleichzeitig stylisch und funktional. Mit verschiedenen Fächern und einem praktischen Reißverschluss könnt ihr eure Schreibutensilien organisiert halten und immer griffbereit haben.

Cabaia setzt sich für Nachhaltigkeit und Umweltschutz ein

Übrigens: Cabaia engagiert sich auch in Sachen Nachhaltigkeit und Tierschutz. Das Label ist B-Corp-zertifiziert, was bedeutet, dass sie sich verpflichtet haben, sozial und ökologisch nachhaltig zu handeln. Ihr könnt also sicher sein, dass eure Cabaia-Produkte unter fairen und ethischen Bedingungen hergestellt wurden.

Jetzt teilnehmen und gewinnen!

Und jetzt seid ihr gefordert. Füllt einfach das folgende Formular aus, nehmt so an diesen Gewinnspiel teil und mit etwas Glück kommt eines der lässigen Schulstart-Sets schon sehr bald zu euch nach Hause. Ihr dürft euch übrigens den Adventurer-Rucksack in "mittelgroß" in eurer Wunschfarbe aussuchen. Welche soll es sein? Schaut doch dafür einfach einmal hier vorbei.

Wir wünschen euch viel Glück!