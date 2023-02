Gewinnspiel: Kostenloser Sehtest in eurer Grundschule

Ob ein Kind gut sehen kann, ist für Eltern oftmals gar nicht so leicht zu erkennen. Denn Kinder wissen meist selber nicht, dass sie schlecht sehen, und so fällt eine Sehschwäche oft erst bei einer Augenuntersuchung auf, wenn die Sehschwäche bereits ausgeprägt ist. Gemeinsam mit dem Kontakt­linsenhersteller CooperVision wollen wir in zwei Klassen einer Grundschule einen vorsorglichen Sehtest anbieten: Dank dem Schnellsehtestgerät dauert das nur 5 Minuten.* Die Kinder schauen in das Sehtestgerät und die Messung erfolgt automatisch, die Kinder ha­ben keinen aktiven Part. Natürlich erhaltet ihr direkt und vertraulich die Ergebnisse und gegebenenfalls eine Empfehlung für eine Folge­untersuchung bei einem Augenspe­zialisten/einer Augenspezialistin.

* Dafür ist KEIN Weittropfen erforderlich!