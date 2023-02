LEGO® trifft Disney: Gewinnt ein Mickey and Friends Set

Anzeige

Erlebnisse mit Micky Maus und Co.

Kennt ihr schon das Disney Channel Mitmach-Kino? Am 25. und 26. Februar finden die interaktive Vorstellungen mit allerlei Disney Stars in vielen Kinos in ganz Deutschland statt. Mehr Infos dazu – und darüber hinaus die Chance auf einen tollen Gewinn – gibt es hier!