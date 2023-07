Gewinnt einen nachhaltigen Deckfarbkasten mit faltbarem Wasserbecher und Pinseln

Der "Green Winner" Deckfarbkasten besteht zu 100 Prozent aus recyceltem Kunststoff und ist damit ein Vorreiter hinsichtlich der Nachhaltigkeit: er wird in Deutschland hergestellt und alle unvermeidbaren Emissionen, die während der Produktion und auf dem Transportweg entstehen, werden in vollem Umfang durch Kompensationsmaßnahmen neutralisiert. Das Pinselfach und der abnehmbare Deckel sorgen für eine einfache Handhabung und schnelle Reinigung. Die Mischpalette ist herausnehmbar und kann auch einzeln nachgekauft werden. Die leuchtenden Farben in auswechselbaren Farbschälchen sorgen für großen Malspaß zu Hause oder in der Schule. Das Green Winner Sortiment wird mit zwei weiteren nachhaltigen Produkten ergänzt. Der Wasserbecher, hergestellt aus 50 Prozent recyceltem Kunststoff, hat einen praktischen Faltmechanismus der ein leichtes Zusammenfalten und platzsparendes Verstauen in der Schultasche ermöglicht. Der Wellenrand dient zur Pinselablage. Durch die Sauglippe und konische Form des Bodens wird mit leichtem Andrücken eine Saugfähigkeit sowie Standfestigkeit auf glatten Untergründen gewährleistet. Das Green Winner Schulsortiment wird abgerundet mit zwei Synthetikpinsel-Sets. Der Pinselstiel ist aus 60 Prozent Maisstärke hergestellt: Maisstärke ist ein schnell wachsender Rohstoff und zugleich biologisch abbaubar. Die ergonomische Dreikant-Griffzone der Pinsel unterstützt die richtige Greifhaltung. Das erste Set beinhaltet vier Rundpinsel in den Größen 0,1,2 und 4. Das zweite Set ist gemischt mit zwei Rundpinsel in den Größen 4 und 6 sowie zwei Flachpinsel in den Größen 8 und 12.