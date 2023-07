Wir verlosen den Kinderwagen "Joie Signature Vinca 2in1"

Maximale Geborgenheit – wach oder träumend

Auf der extragroßen und weichen Liegefläche der Babywanne "Ramble XL" kommen Babys bequem zur Ruhe und durch die großzügigen Belüftungsfenster mit Mesh-Einsatz entdecken sie entspannt die Welt.

Ist das Kind zu groß für die Babywanne "Ramble XL", hat der Sportsitz seinen Auftritt. Für maximale Geborgenheit kann dieser zunächst rückwärtsgerichtet mit Blick zu den Eltern verwendet werden und später dann einfach mit Blick nach vorne!

Fallen dem kleinen Entdecker im Sportsitz die Augen zu, gar kein Problem: Die Beinauflage ist in zwei Stufen und die Rückenlehne in fünf Neigungswinkeln verstellbar. So liegt das Kind fast ganz flach und kann entspannt träumen.

Das extragroße und erweiterbare XXL-Verdeck des "Vinca 2in1" sorgt dabei für ungestörte Entspannung, bei Regen und Sonne (UV-Schutz 50+).