Genug Platz für Urlaubs-Erinnerungen und Entertainment: Gewinnt eine Festplatte

Grund 2: Die Urlaubsfotos

Kaum am Urlaubsort angekommen, haben wir nicht selten schon etliche Fotos geschossen. Vorbeigefahren an einem schönen See, die Kids schneiden auf der Rückbank lustige Grimassen, die Unterkunft von außen, das erste Selfie mit allen zusammen... Im Urlaub entstehen die schönsten Erinnerungen – und damit auch eine Menge Daten. Damit der Handy- oder Kameraspeicher nicht irgendwann aus allen Nähten platzt, sind die Fotos am besten auf einer Speicherkarte aufgehoben. Speichermedien wie die T7 Shield von Samsung sind schnell zur Hand und wahre Raumwunder: Nicht viel größer als eine Kreditkarte bieten sie genügend Platz, um viele Daten bereits unterwegs schnell und einfach zu sichern.